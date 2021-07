Un nouveau commandant pour le porte-avions Charles de Gaulle

Le jeudi 8 juillet, le vice-amiral d’escadre Xavier Baudouard, commandant la force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau Sébastien Martinot comme commandant du porte-avions Charles de Gaulle, en remplacement du capitaine de vaisseau Guillaume Pinget.

Au cours de ces deux dernières années, les 1900 marins du porte-avions ont participé aux missions opérationnelles Foch 2020, en Méditerranée orientale, océan Atlantique et mer du Nord, et Clemenceau 2021, de la Méditerranée au golfe Arabo-Persique. Ces deux déploiements ont été marqués par une participation active du groupe aéronaval à l’opération Chammal et à la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient.

La cérémonie de prise de commandement du CV Martinot (© : FRANCIS JACQUOT)

