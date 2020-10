Un nouveau partenaire asiatique pour Nanni

NANNI vient de signer avec un nouvel importateur exclusif, Naval Pacifico Maquinas Lda, pour développer le marché et le marketing dans la région de Macao, en Corée, à Taïwan, en Malaisie, en Indonésie et aussi à Hong Kong (uniquement pour les affaires commerciales) grâce à ses nombreux centres de services opérationnels sur ces zones. Naval Pacifico Maquinas Lda (NPM) est situé à Macao (Chine) où l’entreprise a établi une réputation d’expert dans le service et la distribution d’équipements marins. NPM, en lien étroit avec les chantiers navals et les chefs de projets, est déjà impliqué dans de nombreux projets gouvernementaux et commerciaux de ces pays. Nanni est fier d’annoncer ce nouveau partenariat fort qui va considérablement augmenter et renforcer la notoriété de la marque en Asie grâce à la mise en place de nouveaux partenaires et au renfort qui sera apporté aux distributeurs locaux déjà actifs. Naval Pacifico Maquinas Lda appartient désormais au réseau international NANNI en tant qu’importateur exclusif pour la vente de la gamme complète de moteurs et de groupes électrogènes, de pièces détachées, d’accessoires et sera le référent technique pour le Service Après-Vente.

Communiqué de Nanni