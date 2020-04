Un nouveau projet de navires d’expédition pour le marché chinois

Le groupe finlandais Wärtsilä a officialisé la signature d’un contrat portant sur une nouvelle série de navires de croisière d’expédition destinés au marché chinois. Ce marché a été enregistré au dernier trimestre 2019 dans le cadre d’un projet porté par Amundsen Expeditions, une nouvelle société dont on ne connait pas encore l’actionnariat mais qui, du fait qu’elle prend le nom du célèbre explorateur norvégien, laisse penser qu’elle pourrait comprendre des investisseurs scandinaves.

Amundsen Expeditions souhaite construire six navires de luxe d’une capacité de 200 passagers, conçus aussi bien pour les croisières polaires que pour les opérations en eaux chaudes. Ils doivent être développés sur la base d’un design imaginé par les bureaux d’études de Wärtislä et customisé pour les besoins de ce client. Le groupe finlandais doit également fournir des équipements, dont la propulsion avec notamment des moteurs de la série 32, un système SCR de traitement des émissions de NOx, ainsi que des systèmes de commande et de contrôle. Aucun calendrier quant à la construction de ces bateaux n’est pour le moment annoncé.

On peut évidemment imaginer que si cette nouvelle flotte est destinée au marché chinois, les navires ont de bonnes chances d’être réalisés en Chine, où Wartsilä est déjà bien implanté, tant dans la production d’équipements - le groupe finlandais a par exemple ouvert en 2017 au travers d’une société commune avec China State Shipbuilding Comany (CSSC) une nouvelle usine de moteurs à Lingang, dans la banlieue de Shanghai – que dans la vente de ses design (navires à passagers, bateaux de pêche, unités offshore, cargos…)

L’industrie de la croisière est en tous cas devenue stratégique pour Pékin, qui soutient le développement de son industrie navale dans ce segment d’activité et souhaite mieux capter la forte croissance du marché chinois des voyages maritimes. L’apprentissage de la réalisation de navires de croisière est déjà bien avancé. D’une part avec la série des unités d’expédition commandées par la société américaine Sunstone au chantier China Merchant Heavy Industry (CMHI) de Shanghai. Des bateaux de 104 mètres et 200 passagers réalisés sur la base d’un design X-Bow d’Ulstein, avec l’aide technique du constructeur norvégien. Le premier (Greg Mortimer) a été livré en septembre 2019, plusieurs autres étant en construction.

Pendant ce temps, CSSC en coopération avec l’armateur américain Carnival et le constructeur italien Fincantieri à lancé fin 2019 la fabrication d’un premier grand paquebot. Ce navire de plus de 320 mètres et 2000 cabines, dérivé des Carnival Vista et Costa Venezia réalisés en Italie par Fincantieri, sera produit par le chantier Shanghai Waigaoqiao, filiale de CSSC. Il sera le premier d’une série qui doit compter six unités prévues pour être exploitées sur le marché chinois par une société commune de CSSC et Carnival.

L’armateur norvégien Torstein Hagen, propriétaire du groupe Viking Cruises, a par ailleurs annoncé en avril 2019 la signature d’un accord avec le groupe China Merchant Shekou pour développer une nouvelle compagnie internationale dédiée à la clientèle chinoise. Cette société exploiterait sur différentes régions du globe des navires maritimes conçus et réalisés par des filiales du groupe China Merchant (comme CMHI où sont réalisés les Sunstone), en partenariat avec la joint-venture que doivent former Viking et CMS.

