Un nouveau remorqueur portuaire à Brest

Après une longue navigation en cabotage depuis Marseille, où il était basé depuis sa mise en service en 1998, le remorqueur Mistral 7, de Boluda France, a rejoint Brest, où il est désormais stationné. Il a rejoint la Cité du Ponant le 5 juillet après avoir effectué le dernier tronçon de son voyage depuis Lisbonne, au Portugal, d’où il était parti le 29 juin.

Construit par l’ancien chantier Alstom Leroux Naval de Saint-Malo, le Mistral 7 mesure 30 mètres de long pour 10.4 mètres de large. Equipé d’une propulsion Voith etv d’un moteur ABC de 3680 kW, il peut naviguer à la vitesse de 12 nœuds et présente une capacité de traction au point fixe de 40 tonnes. Un autre remorqueur marseillais de Boluda, le Mistral 10, va lui aussi être redéployé à la pointe Bretagne.

Remplacés dans le port de Marseille-Fos par deux nouvelles coques, les VB Surprise et VB Achéron, les Mistral 7 et Mistral 10 vont remplacer à Brest les Guérande et Saint-Denis, qui vont partir pour l’Espagne.

Ces remplacements s’inscrivent dans une série de transferts effectués par Boluda dans les ports de Marseille, Le Havre, Dunkerque, Brest, Nantes Saint-Nazaire et La Rochelle (voir notre article détaillé).

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.