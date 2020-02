Un nouveau système de turbovoile installé sur le caboteur Anki

Le système est inspiré de la turbovoile et il est installé pour la première fois sur un petit caboteur néerlandais, l'Anki de l'armement Jan Van Dam Shipping. Le Ventifoil a été créé par la société eConowind, de Groningen au nord des Pays-Bas. Durant trois ans, elle a travaillé sur ces mâts avec l'université technique de Delft et l'institut Marin pour élaborer cette technique qui repose sur l'effet d'aspiration qui alimente un ventilateur à l'intérieur des mâts et qui crée une puissance de propulsion auxiliaire. Dotés d'ailes, les mâts Ventifoil peuvent être rabattus et tournés à 360 degrés de manière à pouvoir faciliter l'accès aux cales. Les ailes sont automatiquement orientées pour prendre l'angle idéal par rapport au vent apparent et ainsi amener un flux d'air plus important vers le ventilateur. Il peut être conteneurisé dans une boîte de 40 pieds ou installés directement sur le pont.

Les nouveaux mâts ont été installés lors d'un arrêt technique dans les chantiers Royal Niestern Sander et le caboteur de 3600 tpl a déjà effectué plusieurs voyages entre Delzijl, Hambourg, Porsgrunn et Rotterdam. Ces premiers mâts de 10 mètres de haut devraient, dans un deuxième temps, être remplacés par des éléments de 16 mètres.