Un nouvel armateur français sur le Détroit avec un projet de navire vert

« C’est un projet 100% calaisien », dit à Mer et Marine Nicolas Douvry, directeur général de la toute nouvelle société de transport maritime Blue Channel Line. Des acteurs industriels et portuaires calaisiens ont décidé de créer cette compagnie pour armer un roulier sur une nouvelle ligne entre Calais et Tilbury. Il va s’agir d’un trafic de fret non accompagné avec un aller-retour quotidien entre le port nordiste et l’embouchure de la Tamise, avec un temps de transit de 8 heures.

« L’idée a germé depuis quelque temps. On constate une nette augmentation des besoins en fret non accompagné, notamment avec les deux sociétés de ferroutage, Via et SeaBeamer, qui sont installées à Calais. Il y a aussi bien sûr les contraintes du Brexi…