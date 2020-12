Un porte-conteneurs perd 1900 boîtes dans le Pacifique nord

C'est sans doute la plus grosse perte de conteneurs de l'histoire du transport maritime. Hier, le navire ONE Apus, d'une capacité de 14.000 EVP, a perdu 1900 boîtes alors qu'il a été pris dans une tempête dans le Pacifique. Le porte-conteneurs de la compagnie japonaise Ocean Network Express faisait route entre Yantian, en Chine et le port californien de Long Beach, quand il a rencontré, à 1600 milles au nord-ouest d'Hawaï, des vents extrêments violents et une très forte houle. Ceux-ci ont engendré un roulis très puissant qui a provoqué le dislocage des conteneurs. Dans un communiqué, ONE estime que, même si une évaluation précise est encore impossible, plus de 1900 conteneurs donc 40 dangereux sont passé à l'eau. Le porte-conteneurs a rebroussé chemin et fait désormais route vers le Japon pour y rejoindre un port où les dommages seront évalués et le reste des conteneurs sécurisé.

