Un premier commandant pour l’équipage B de la frégate Provence

Le lundi 6 septembre 2021, le capitaine de vaisseau Guillaume Fontarensky, adjoint organique à Toulon de l’amiral commandant la Force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau (CV) Michaël Vaxelaire comme commandant de l’équipage B de la frégate multi-missions (FREMM) Provence.

Par cette prise de commandement, la FREMM Provence passe en double équipage. L’objectif de ce passage en double équipage est l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des FREMM grâce à l’accroissement du nombre de jours de mer (par unité et non par marin), à l’amélioration de la préparation opérationnelle des équipages et à une meilleure capacité à absorber une augmentation imprévue de l’activité.

