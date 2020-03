Un premier prix littéraire Paul-Emile Victor

À l'occasion des 25 ans de son décès, le premier Prix littéraire « Paul-Émile Victor de l'Aventure du Coeur et d'Ailleurs » est lancé cette année par le Fonds de dotation que les enfants de l'explorateur ont créé pour perpétuer la mémoire et les valeurs de cette figure de l'exploration polaire du 20ème siècle.

Il récompensera une oeuvre littéraire fictive ou vécue, portant en elle l'aventure, le voyage, l'exploration, le chemin, au sens large de ces termes.

Le récit doit révéler certaines des valeurs fondamentalement humanistes de l’explorateur Paul-Émile Victor comme la curiosité, l'ouverture, la confiance en l'autre, l'esprit d'équipe, le sens du partage et de l'intérêt général, le sens de la responsabilité (personnelle, collective, planétaire), l'intégrité, le sens de la transmission, l'écoute et le soutien aux générations futures.

Les 11 oeuvres sélectionnées pour l’édition 2020 sont les suivantes :

• « Ivre de steppes » de Marc Alaux, Éditions Transboréal ;

• « Le chemin des anges » de Linda Bortoletto, Éditions Payot voyageurs ;

• « De pierre et d'os » de Bérengère Cournut, Éditions Le Tripode ;

• « L'empreinte des glaces, carnets de voyage sur L’Astrolabe » de Lydie Lescarmontier, auteure, et Romain Garouste - illustrateur, Éditions Élytis ;

• « Aux arbres, citoyens » de Jean-Louis Étienne, Éditions Paulsen ;

• « La légende des pôles » d’Emmanuel Hussenet, Éditions Transboréal / Élytis ;

• « Trait pour trait » de Stéphanie Ledoux, Éditions Élytis ;

• « Mondes polaires » de Mikaa Mered, Éditions PUF ;

• « Errances » d’Olivier Remaud, Éditions Paulsen ;

• « Le cartographe des Indes boréales » d’Olivier Truc, Éditions Métailié ;

• « Un hiver Antarctique » de Cyprien Verseux, Éditions Hugo Doc.



Fin mars, les cinq ouvrages retenus par le comité de sélection seront confiés à un jury pour des délibérations finales à l’automne prochain.