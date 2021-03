Un projet de bateau à hydrogène pour le golfe du Morbihan

Le circuit court fonctionne aussi pour l’innovation. À Arzon, la compagnie de transport de passagers Le Passeur des îles et le concepteur de bateaux électriques Naviwatt embarquent ensemble sur un projet de bateau à hydrogène.

Un projet de bateau à passagers écologique pour le golfe du Morbihan

Depuis 2007, les silhouettes noir et bleu briquet de ses bateaux en bois se distinguent dans le golfe du Morbihan. La compagnie Le Passeur des îles est née d’une envie de faire revivre l’idée même de passeurs : des lignes « utiles » qui évitent de faire des kilomètres en voiture, sur des bateaux « rétro » et conviviaux où les vélos sont bienvenus. Les cinq bateaux de la petite compagnie d’Arzon ont tous entre 49 et 61 ans. « En bois, équipés d’un seul petit moteur, ils sont peu polluants », explique Jérôme Morverand, l’un des trois associés. Mais si une démarche est en cours pour que certains navires soient classés Monuments historiques, l’un d’entre-eux devra être remplacé.

Deux acteurs locaux pour un projet innovant

« On est dans une période où on se pose beaucoup de questions », constate Ronan Le Borgne, associé lui aussi. « On…