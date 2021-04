Un ravitailleur polaire australien victime d'un incendie en Antarctique

Le MPV Everest, navire ravitailleur de l'Australian Antarctic Division, a été victime d'un incendie lundi alors qu'il se trouvait dans l'océan antarctique. Il venait de desservir les bases australiennes de Davis et Mewson à l'est du continent blanc. Il était en route vers Hobart depuis quatre jours quand le feu a pris dans le compartiment machine bâbord. L'équipage a rapidement réagi, le local a pu être isolé et le feu maîtrisé. Deux annexes sur le pont ont été détruites par l'incendie mais la propulsion a pu être rétablie et le navire est désormais reparti par ses propres moyens. On ne connaît pas encore les raisons de l'explosion qui a provoqué l'incendie mais l'enquête va être menée.

Aucun blessé n'est à déplorer parmi les 109 personnes à bord, parmi lesquelles 72 hivernants de retour de campagne. De nombreuses personnes parmi ces derniers sont, selon l'AAD, éprouvées par l'incident. Le reste du voyage ne s'annonce pas évident puisque les conditions de mer sont difficiles. Le MPV Everest est attendu dans une dizaine de jours en Tasmanie.

Le MPV Everest est un navire classé glace de 145 mètres. Il appartient à l'armement néerlandais Marine Construction Services et a été affrété par l'Australian Antarctic Division en janvier dernier pour faire la jonction entre le retrait de l'Aurora Australis et l'arrivée, retardée, du Nuyina.

