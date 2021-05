Un vaste plan pour moderniser les infrastructures bretonnes de la marine

La ministre des Armées, Florence Parly, se rend aujourd’hui dans la base navale de Brest et à l’Ile Longue pour un déplacement placé sous le signe de la modernisation des infrastructures portuaires de la Marine nationale. Moins visibles que les programmes de nouveaux équipements, ces chantiers sont indispensables pour assurer le soutien d'une flotte en plein renouvellement et représentent des investissements colossaux. Alors que la base navale de Toulon bénéficie aussi d’un important plan de rénovation et d'adaptation, des centaines de millions d’euros sont actuellement dépensés dans la mise à niveau des installations bretonnes de la marine française, dont pas moins de 260 millions d’euros d’engagements financiers rien que cette année pour Brest, la base des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de l’Ile Longue et dans une moindre mesure la base des fusiliers-marins et commandos de Lanester (Lorient). Des travaux pilotés par le Service des Infrastructures de la Défense (SID). « La modernisation des infrastructures n’est sans doute pas la chose la plus visible mais elle est indispensable pour garantir la cohérence de l’effort consenti par le ministère en faveur du renouveau des moyens de nos armées. Il faut des infrastructures modernes et adaptées pour le soutien des bâtiments et équipements de nouvelle génération et, dans les bases navales, ces chantiers sont beaucoup plus complexes qu’il y parait », explique-t-on à l’Hôtel de Brienne. Complexes car ces ouvrages, prévus pour durer des dizaines d’années, doivent répondre à des normes militaires strictes et sont réalisés en milieu subaquatique, plus risqué pour mener des travaux, mais aussi avec de forts critères environnementaux (sédiments, eau). Et les nouvelles infrastructures portuaires doivent, dans le même temps, répondre aux dernières normes sismiques, être capables de résister aux plus puissantes tempêtes et tenir compte de l’élévation du niveau de la mer liée au réchauffement climatique.

La base navale de Brest (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

La base de l'Ile Longue, en rade de Brest (© : MARINE NATIONALE - MELANIE DENIEL)

Florence Parly va notamment inaugurer ce jeudi après-midi la nouvelle station de pompage principale des deux formes de radoub couvertes de l’Ile Longue, qui a représenté un investissement de 70 millions d’euros. Ces bassins servent pour mémoire à l’entretien des SNLE français, qui peuvent y être mis au sec, ainsi que les opérations de chargement et de déchargement de leur cœur nucléaire et des missiles balistiques qu’ils embarquent. Ces formes sont un élément clé du dispositif de soutien de la Force océanique stratégique (FOST), qui doit envoyer un sous-marin en mer toutes les sept semaines environ afin de garantir la permanence de la dissuasion nucléaire française. En dehors de la nouvelle station de pompage, la ministre va également visiter la centrale électrique de la base, qui fait…