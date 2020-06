Une application pour faciliter la circulation dans la zone portuaire nazairienne

Communiqué du GPMNSN, 25/06/20. Nantes Saint-Nazaire Port lance aujourd'hui "A bon port". Cette application permet de diffuser des informations en temps réel, sous forme d'alertes, sur les conditions de circulation des voiries portuaires de Saint-Nazaire. Cette nouvelle solution numérique, développée avec la société Citykomi®, est le premier aboutissement des réflexions menées lors de l'hackathon Smart Port organisé par Nantes Saint-Nazaire Port, en novembre dernier.

Mouvements des ponts et écluses, travaux de voirie, maintenance des ouvrages portuaires… Désormais chaque utilisateur de l'application A bon port sera informé en temps réel des événements pouvant impacter la circulation sur les voiries portuaires de Saint-Nazaire. Disponible gratuitement sur les plates-formes de téléchargement mobile AppStore et Google Play, A bon port offre la possibilité de s'abonner à sept flux d'information. Cinq fils d'information permettent de connaître, en instantané, l'état des ponts (ouvert ou fermé à la circulation routière) situés au coeur de la zone portuaire de Saint-Nazaire : pont tournant Pertuis, pont tournant écluse Est, porte amont Joubert, pont basculant écluse Sud et pont tournant écluse Sud. Ces cinq flux sont alimentés automatiquement via un système lié aux automates pilotés depuis le poste de commandement centralisé (PCC), situé au pied de l'écluse Est. Deux autres flux préviennent des travaux (Info circulation) ou événements (L'info portuaire en +) pouvant perturber le trafic.

Cette nouvelle solution numérique est le fruit de plusieurs mois de travail mené avec le groupe projet constitué à l'issue de l'hackathon Smart Port. Fin novembre, pendant trois jours, des entreprises du numérique, des étudiants, des acteurs portuaires et des industriels ont imaginé ensemble des solutions aux problématiques portuaires actuelles. En janvier et mars, des sessions de travail baptisées « boost projets » ont permis aux participants d’avancer sur leurs solutions. Les deux équipes ayant oeuvré sur le challenge 4 "Informer en temps réel sur les événements pouvant impacter la circulation sur les voiries portuaires" étaient constituées de salariés de Man Energy Solutions, de Nantes Saint-Nazaire Port, de Talan, de l'ISEMAR, de l’Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN) et de la start-up normande spécialisée dans le développement d'application, Citykomi®. Elles se sont rassemblées pour poursuivre la réflexion et donner naissance à A bon port.

Le concept d'alertes Citykomi®

A bon port s'inscrit dans le concept d'application mobile Citykomi®, qui permet d'informer les usagers en temps réel sous forme d'alertes émises par un diffuseur. Cette solution a notamment été adoptée depuis 2016 par Ports de Normandie (Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe), confrontés à des problématiques de circulation en zone portuaire similaires à celles de Saint-Nazaire.

A bon port complète un dispositif d'information plus global qui doit contribuer à fluidifier les déplacements des riverains et des quelques 10 000 travailleurs qui circulent quotidiennement sur la zone portuaire de Saint-Nazaire. En janvier, Nantes Saint-Nazaire Port est devenu fournisseur de données officielles de l'application collaborative Waze, lui permettant d'inclure les mouvements des ponts et écluses dans les itinéraires proposés par l'application de navigation. En septembre, des panneaux de signalisation connectés vont être installés boulevard des Apprentis, avenue Antoine-Bourdelle et boulevard René-Coty.

Les autres projets en cours de développement

A l’issue de l'hackathon Smart Port*, Nantes Saint-Nazaire Port s’était engagé à investir 200 000 € dans le développement de trois solutions. Deux autres challenges sont aujourd'hui en cours de résolution : Connecter le port, la ville et les citoyens et Optimiser l’attente des navires sur rade. Pour le premier, un panneau d’information navires (dates d’arrivée, de départ, type de navire...) est à l’étude, tout comme un parcours connecté pour des promenades de découverte du monde portuaire le long de l'estuaire. Pour le second, une méthode de calcul dynamique de l’ETA (« estimated time of arrival ») est en développement de manière à mieux prévoir l’arrivée des navires pour leur éviter des temps d’attente trop longs sur rade.

Ces projets s'inscrivent dans la démarche Smart Port initiée par Nantes Saint-Nazaire Port en 2019 afin de faciliter et d'accélérer les innovations numériques au bénéfice des activités portuaires et de l’attractivité du territoire. Elle vise à anticiper les besoins des entreprises et industries du territoire, être à l’écoute des acteurs portuaires, croiser les expertises et faire émerger des solutions numériques.

* Le jury, présidé par Olivier Trétout, Président du Directoire de Nantes Saint-Nazaire Port, était constitué de représentants de MAN Solutions Energy, d’IDEA Groupe, d’Airbus Saint-Nazaire, du Pôle Mer Bretagne Atlantique, du Pôle Achats Supply Chain Atlantique, d’ADN Ouest et de l’Union Maritime Nantes Ports.