Une attaque pirate échoue devant le Bénin

Le 5 mars 2020, le pétrolier Minerva Vigo, appartenant à l'armement Minerva et battant pavillon grec, en transit vers Lagos (Nigéria) a été attaqué par un groupe de 6 à 8 pirates armés alors qu'il se trouvait à 45 milles de la côte béninoise. Le MDAT - GOG ( Maritime Domain Awareness for Trade – Gulf of Guinea), cellule de veille établie au MICA Center de Brest et à Portsmouth, a rapidement reçu l'information et, alors que les 21 marins se réfugiaient dans la citadelle, a relayé la situation aux acteurs sur zone.

Un avion de surveillance maritime Falcon 50 de la Marine nationale décolle alors d’Abidjan en Côte d’Ivoire pour aider à la relocalisation et à l’investigation du tanker. Parallèlement, le centre opérationnel de la marine béninoise de Cotonou fait rapidement appareiller le patrouilleur Oueme avec une équipe de fusiliers-marins à son bord pour rallier le Minerva Vigo. Au moment de l’arrivée des moyens aérien et maritime sur zone, plus aucun pirate n’est présent sur l’eau ni sur le navire.

Dans la soirée du 5 mars, après contact avec l’équipe de visite béninoise, l’équipage réfugié en citadelle est autorisé à en sortir.

- Voir notre reportage au MICA Center

- Voir le bilan annuel sur la piraterie et le brigandage maritime du MICA Center