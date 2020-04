Une chasse au sous-marin sur FREMM

La rédaction de Mer et Marine vous propose de découvrir ou redécouvrir, sous format PDF et gratuitement, le reportage que nous avons diffusé l’été dernier suite à un embarquement sur l’Auvergne, l’une des nouvelles frégates multi-missions de la Marine nationale. Le bâtiment était alors engagé en Méditerranée dans un exercice de lutte anti-sous-marine impliquant notamment un SNA du type Rubis. L’occasion de mieux comprendre l’art complexe de la lutte ASM et le saut capacitaire que représentent ces frégates de nouvelle génération.

- Accédez au formulaire pour recevoir gratuitement par mail ce reportage

(© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)