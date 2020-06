Une enquête sur le marin en mer et à terre pour un mémoire ENSM

Juliette et Marie sont élèves en cinquième année à l’ENSM et réalisent leur mémoire sur le sujet suivant : Le marin est-il le même homme à terre et en mer ? Comment fait-il pour gérer la dualité des mondes dans lesquels il évolue ?



Dans le but d’élaborer un raisonnement aussi fidèle que possible à la réalité, elles ont préparé deux questionnaires : un à l’attention des marins (étudiants, actifs, reconvertis ou retraités) et un destiné à leurs proches (parents, conjoints, enfants, amis proches, etc.)

Pour les aider, il est possible de remplir ces questionnaires :



- Questionnaire destiné aux marins

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJeC0mp4RxPSPs1IhrAB0atw2s-Ji20dv3hPZcxPLMtnaURQ/viewform?usp=sf_link

- Questionnaire destiné aux proches

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4UgiJdJGuvMS_1XAgeIztneMSAJW4iayFOdD79RVEMZmJrA/viewform?usp=sf_link