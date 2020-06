Une exposition Charcot au Muséum d'histoire naturelle du Havre

L'aventure Charcot du Havre à l'Antarctique

EXPOSITION DU 1er JUILLET 2020 AU 3 JANVIER 2021 - MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DU HAVRE

Cette exposition se concentre sur la figure de Jean-Baptiste Charcot, considéré comme le père fondateur des expéditions polaires françaises, à travers ses deux premières expéditions en Antarctique. Toutes deux sont parties du Havre, celle du Français en 1903 et celle du Pourquoi Pas ? en 1908.

Les résultats de ces deux missions de dimension internationale furent considérables : 4 000 kilomètres de côtes nouvelles relevés, des cartes marines dressées et une immense moisson d’observations et relevés océanographiques, météorologiques, géologiques, ainsi que des collections zoologiques et botaniques. Plus de 75 caisses furent confiées au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut Océanographique de Paris.

Pour raconter l’aventure de Charcot et de son équipe pluridisciplinaire, l’exposition réunira des photographies issues de collections publiques (Muséum national d’Histoire naturelle, Musée ethnographique de l’Université de Bordeaux, Observatoire Midi-Pyrénées, Institut Océanographique, Musée de la Marine) mais aussi des objets et des documents pour la plupart inédits de collections privées : plans originaux des navires, carnet de dessins de Jacques Nozal, journal dédié à Charcot édité à Buenos Aires en 1908, instruments météorologiques d’époque prêtés par Météo-France, photos du nouveau Musée Mer Marine de Bordeaux, maquette du Pourquoi-Pas ?…

Une nouvelle occasion pour la ville du Havre de dévoiler ses richesses dans une scénographie immersive : une lettre autographe signée de Charcot, des pièces naturalisées des collections de son Muséum d’histoire naturelle, des ouvrages et des documents historiques qui résonnent avec des éléments de reconstitution comme l’espace évoquant l’hivernage sur l’île Petermann installé au cœur du parcours, des manchots et des oiseaux naturalisés ou encore des instruments de mesures météorologiques étonnants.

Cette exposition permettra à petits et grands de découvrir la vie quotidienne de ces hommes, marins ou scientifiques, soudés et solidaires qui ont affronté avec courage et passion les pires conditions climatiques, souvent au péril de leur vie. Elle montrera également que Jean-Baptiste Charcot, pionnier de l’exploration des zones polaires, a été le premier à comprendre l’intérêt scientifique de ces régions.