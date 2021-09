Une frégate algérienne à Toulon

L’Erradii, l’une des deux récentes frégates algériennes de la famille Meko A-200, est arrivée lundi à Toulon. Le bâtiment, qui s’est amarré dans la base navale près de la frégate française Guépratte, est venu participer à Raïs Hamidou, exercice régulier entre les marines algérienne et française. « Cette l’activité de coopération opérationnelle a pour but la consolidation et le développement de la coopération dans les domaines de la surveillance et de la sécurité maritime entre les deux nati…