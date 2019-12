Le chantier naval allemand J.J Sietas installé à Neuenfelde sur la rive sud de l’Elbe et à quelques kilomètres de Hambourg fut repris en 2014 par le groupe russe Pella pour devenir Pella Sietas GmbH. Constructeur depuis 1635 sous l’appellation d’origine Carsten Sietasch devenue en 1934 « J.J Sietas » – Johann Jacob Sietas - ce chantier a réalisé une multitude de navires de tous types, allant du navire de pêche au car-ferry en passant par les cargos, les transports de gaz, les chimiquiers, les supply-vessels…

Mais, ces vingt dernières années, sa principale activité reposait sur des séries de petits porte-conteneurs, plus communément appelés « feeders » d’une capacité comprise entre 500 et 1875 EVP. Parmi celles-ci, la lignée des « Typ 168 » connue pour être l’une des plus importantes séries réalisées par un chantier allemand. Sous de légères variantes, ce ne sont pas moins de cinquante-deux porte-conteneurs de 11.390 tonnes de port en lourd qui ont été mis en service par ce site enclavé dans un tout petit bassin placé à l’amont d’une écluse. D’ailleurs, lorsque les navires à réaliser dans ce site étaient d’une largeur supérieure à celle du sas, ils étaient tout simplement construits en deux parties longitudinales – d'environ 80% et 20% – puis rapatriées dans la cité hanséatique voisine. Là, les deux parties étaient assemblées sur un dock flottant.

Ce ne fut pas le cas des « Typ 168 » puisque les coques étaient fabriquées par Daewoo à Mangalia en Roumanie puis ramenées – parfois deux en même temps – en Allemagne à la traîne d’un remorqueur via la Méditerranée et le tour de la péninsule ibérique. Pour ce faire, ces tronçons de coque étaient parfois soudés « cul à cul » à la hauteur de la cloison étanche séparant l’espace cargaison du compartiment moteur, et désolidarisés dès leur arrivée à Neuenfelde. Une fois sur place, le chantier procédait à l’assemblage de la partie arrière accueillant l’ensemble du système propulsif et technique. Lorsque les deux parties de coque étaient réunies, une puissante grue positionnait le bloc des emménagements en douceur sur le pont et le navire prenait alors une silhouette convenable. Ces superstructures étaient importées de Pologne ou de Lituanie sous la forme de plusieurs blocs préfabriqués et transportées sur une barge transitant via le Canal de Kiel. De ce fait, J.J Sietas agissait en donneur d’ordres en Roumanie ou dans les pays baltes puis n’intervenait en Allemagne que pour l’assemblage, les réalisations techniques et les essais avant la livraison.

En quasi-totalité commandés par des armateurs allemands, les cinquante-deux « Typ 168 » sont sortis du chantier entre 2001 et 2008 sous les versions 168 a (4 unités), 168 a gréés (11), 168 b (31) et 168 v (6). Ces six derniers ne sont en fait que des 168 b jumboisés de 14.70 mètres, soit une baie de 40’, par le chantier hambourgeois Norderwerft entre 2008 et 2010, leur attribuant une capacité supplémentaire de 140 EVP. De type « partiel Open-Hatch », ce qui signifie qu’ils possèdent des panneaux de cales uniquement sur la cale 1, les « Typ 168 » ont une capacité maximale de 868 EVP (613 EVP à 14 tonnes).

Longs de 134.44 mètres (125.08 entre PP) et larges de 22.50 pour un tirant d’eau à pleine charge de 8.70, ils sont propulsés à la vitesse de 18 nœuds par un moteur diesel MaK quatre temps à neuf cylindres (9 M 43C) de 8400 kW (11.421 Bhp) à 500 tours/minute, entraînant une hélice à pales orientables à travers un réducteur. L’énergie du bord est fournie par un alternateur attelé sur la ligne d’arbre de 1302 kW puis 3 diesel-alternateurs Caterpillar - un «3512» de 1020 kW, un «3508» de 856 kW et un «3408» de 340 kW de secours lesquels alimentent un propulseur d’étrave de 750 kW et un propulseur de poupe de 450 kW utilisés lors des manœuvres portuaires.

Onze « Typ 168 a » furent gréés à leur construction par deux grues de 40 tonnes positionnées sur bâbord, ce qui leur permet d’être affectées sur des lignes maritimes dont les ports sont dépourvus de moyens de manutention. À ce jour, il est peu probable qu’elles soient réellement nécessaires. Le chargement des conteneurs s’effectue à travers sept baies de 40’ et deux de 20’ réparties comme suit : une de 20, plus une de 40 au-dessus du compartiment machine et donc uniquement utilisées en pontée, quatre de 40 – aussi prévues pour des 45’ – dans la cale « Open Hatch », cinq pour la version 168 V, et 2 de 40’ plus une de 20’ sur l’avant du brise-lame dont la cale est fermée par un panneau de type portefeuille. La largeur est calculée pour sept rangs, hormis les deux baies au-dessus du moteur qui en comptent huit. Leur classification Ice-Class E3 les autorisent à naviguer dans les eaux glacées sans aucun problème, de telle sorte qu’ils opèrent actuellement tous en Europe. Sur les « 168 a gréés » les deux grues d’une masse de 120 tonnes augmentent leur port en lourd mais diminuent l’embarquement de six conteneurs.

Néanmoins, quelques petites différences apparaissent sur le dernier pont, celui de la timonerie. Tandis que les onze navires gréés possèdent des ailerons de passerelle ouverts, comme d’ailleurs trois 168 a et sept 168 b, les autres 168 b et 168 v ont leur timonerie complètement fermée. Une exception à la règle, le Mistral qui est un 168 a.

Texte et photos : Marc OTTINI