Une nouvelle barge pour Marc S.A. et les lamaneurs de Brest et Roscoff

Construite par le chantier Damen de Galati, en Roumanie, la barge Marc 40 est arrivée mercredi dernier à Brest, où elle a été acheminée par le remorqueur néerlandais Amstelstroom. Commandé l’an dernier par la société de travaux publics Marc S.A. et la coopérative des Lamaneurs des ports de Brest et Roscoff, cet engin mesure 41.6 mètres de long pour 16.5 mètres de large. Capable de supporter 15 tonnes par m², elle pourra transporter jusqu’à 1400 tonnes de chargement. Copropriété de la coopérative des lamaneurs et de Marc, la barge servira notamment au transport de matériels volumineux et de colis lourds, y compris potentiellement dans le domaine des énergies marines renouvelables (EMR).

La barge lors de son arrivée avec le remorqueur Amstelstroom (© GERARD LE BRIGAND)

Entreprise de génie civil, Marc effectue des travaux divers – notamment fluviaux et portuaires – et devait remplacer la barge HMS qui nécessitait, pour la garder en conformité, un certain nombre de travaux trop coûteux. L’achat d’un matériel d’occasion récent avait été envisagé mais c’est la construction neuve qui a finalement été retenue, Damen proposant des barges selon des plans standards modulables. Le groupe néerlandais, dont le département « Pontons et barges » a été créé en 2010, avait d’ailleurs signé avec les Brestois sa 100ème réalisation dans ce domaine. Commande passée en juillet 2019, construction débutée au mois de décembre, la barge a été construite sous la supervision de Yann Soul, de la société Plimsoll. Une construction d’excellente qualité, selon l’avis de l’intéressé.

Actuellement amarrée au cinquième bassin, la Marc 40, qui sera immatriculée à Brest (elle a été initialement enregistrée par Damen en Jamaïque) et dont la société de classification est le Bureau Veritas, va rallier le quai de réparations numéro 1 du port de commerce pour quelques finitions, dont la mise en place de mâts et feux de signalisation.

