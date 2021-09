Une nouvelle étude mondiale révèle un risque sans précédent d’extinction des requins et des raies

Une nouvelle analyse publiée aujourd’hui dans la revue Current Biology révèle qu’un tiers des populations mondiales de poissons cartilagineux (Chondrichtyens) - requins, raies et chimères - sont désormais menacées d’extinction, selon les critères de la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Une équipe d’experts du monde entier a évalué 1 199 espèces et en a classé 391 (deux fois plus que lors de l’évaluation de 2014) dans les catégories de menaces de l’UICN En danger critique d’extinction (90 espèces), En danger (121 esp…