Une nouvelle grue pour la réparation navale phocéenne

Le Grand Port Maritime de Marseille a investi dans une nouvelle grue qui va permettre de moderniser les outils à disposition de la réparation navale dans les bassins phocéens. Arrivée le 26 décembre en provenance de Riga (Lettonie), cette grue sur rail de la marque Rikon aura une capacité de levage de 35 tonnes à 18 mètres. Elle est en cours d’assemblage entre les formes 8 et 9, en vue d’une mise en service dans les semaines qui viennent. L a Rikon va permettre d’offrir un outil plus adapté que l’actuelle Titan aux opérations de réparation navale, qui nécessitent de pouvoir charger très rapidement du matériel relativement léger à bord des navires en cale sèche. « Cette nouvelle grue va beaucoup mieux correspondre à nos besoins. La Titan actuellement en service peut soulever des charges plus lourdes mais elle est lente, la nouvelle sera bien plus rapide ce qui est essentiel pour notre activité », explique à Mer et Marine Jacques Hardelay, directeur général de Chantier Naval de Marseille.

