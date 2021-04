Une nouvelle pilotine Delion pour la station de la Seine construite chez Bernard

Les Chantiers navals Bernard, près de Lorient, réalisent actuellement dans leur nouvel atelier de Riantec une nouvelle vedette pour la station de pilotage de la Seine. Un bateau conçu par le bureau d’architecture nantais Pierre Delion, avec lequel le constructeur breton signe d’ailleurs sa première coopération. Livrable en 2022, ce bateau en composite (FRP) mesurera 15.5 mètres de long pour 4.67 mètres de large et 1.06 mètre de tirant d’eau. Il affichera un déplacement lège de 20.5 tonnes, pour un peu plus de 26 tonnes en charge. Auto-redressable, il sera équipé d’une propulsion IPS650 de Volvo avec deux moteurs D11-510 de 510 cv chacun et pourra accueillir jusqu’à 10 personnes.

