Une nouvelle usine de méthanisation sur le port de Gennevilliers

HAROPA - Ports de Paris, le Sigeif et le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, ont signé le 9 mars 2021 une convention domaniale pour implanter une usine de méthanisation sur le port de Gennevilliers. Ce futur site industriel, dont l’exploitant sera choisi fin 2021 permettra de développer la filière de traitement et de valorisation des déchets alimentaires sur le territoire francilien et d’alimenter la station publique de bioGNV (gaz naturel véhicules) située sur le port. L’usine de méthanisation valorisera jusqu’à 50 000 tonnes de biodéchets par an produites sur le territoire du Syctom. Elle produira du biométhane qui sera injecté dans le réseau public de gaz et alimentera les sites locaux consommateurs de biométhane comme la station publique d’avitaillement implantée également sur le port de Gennevilliers par la SEM Sigeif mobilités. Le digestat issu du traitement sera quant à lui valorisé comme engrais et évacué par voie fluviale pour sa valorisation agronomique. Cette future usine est l’illustration de l’engagement du Syctom à développer le traitement séparé des déchets alimentaires, de la transition énergétique des activités des plateformes portuaires et de la stratégie de développement des énergies renouvelables conduites par le Sigeif. Elle sera installée route du bassin n°6 et complétera les activités de recyclage et de valorisation déjà largement représentées sur le port. L’implantation de l’usine sur la plateforme multimodale de Gennevilliers est stratégique puisqu’elle sera positionnée en petite couronne, au plus près des zones de collecte des biodéchets ; elle bénéficie également des accès multimodaux exceptionnels du port de Gennevilliers avec notamment un raccordement direct à la Seine et aux grands axes routier (A86, A15). Une concertation menée par le Sigeif et le Syctom avec les territoires concernés, les riverains et les parties-prenantes du port, sera conduite tout au long de la mise en œuvre de ce projet. L’investissement, d’un montant estimé à 30 millions d’euros, sera porté à hauteur de 29 millions par le Syctom et de 1 million par le Sigeif.

Communiqué d'Haropa