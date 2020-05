Une rotor sail installée sur le ferry Copenhagen

L'armement germano-danois Scandlines a fait installer une Rotor sail de Norsepower sur son ferry Copenhagen, exploité entre Rostock, en Allemagne, et Gedser au Danemark. Ce navire, sorti en 2016 des chantiers Fayard, dispose déjà d'une propulsion hybride. L'installation de la voile de 30 mètres de haut et 5 mètres de diamètre a été effectuée lors d'une escale commerciale du ferry mais été préparée depuis novembre dernier.

Installation de la Rotor sail (© SCANDLINES)

La Rotor sail de Norsepower est une version modernisée du rotor Flettner, un cylindre tournant qui utilise l'effet Magnus pour augmenter la puissance vélique de propulsion du navire. Quand les conditions de vent sont favorables, elle va permettre l'arrêt des propulseurs électriques et de l'hélice centrale du navire. Cette solution est compatible et complémentaire avec toutes les autres sources de propulsion du bateau. La route entre Gedser et Rostock a été jugée la plus favorable à cette propulsion puisque le vent est majoritairement d'ouest. Norsepower a déjà installé un dispositif comparable sur le Viking Grace de la compagnie Viking Line.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.