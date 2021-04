Unseenlabs annonce une levÃ©e de fonds de 20 millions d'euros en sÃ©rie B

L’entreprise rennaise Unseenlabs, leader européen de la géolocalisation radiofréquence (RF) par satellites des navires en mer, vient de boucler une levée de fonds de 20M€. Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds du secteur du new space européen. Ce tour de table réunit de nouveaux investisseurs à l’instar de 360 Capital, Omnes et Blue Oceans Partners, aux côtés des partenaires historiques Breizh Up, le fonds de la région Bretagne soutenu par le Feder, le fonds Definvest (le fonds du ministère des Armées géré par Bpifrance) et Hemeria.

« Après une première levée de 7,5M€ en 2018, nous sommes fiers d’annoncer cette seconde levée de fonds de 20M€. L’année 2020 a été une bonne année pour Unseenlabs. Elle nous a permis de confirmer la pertinence de notre modèle et l’intérêt de notre offre pour les acteurs du marché. Ce nouveau tour de table va nous permettre d’accélérer le déploiement de notre constellation qui devrait compter de 20 à 25 nano-satellites d’ici 2025, de soutenir le développement de nos services de géolocalisation et d’accroître notre présence à l’international. Nous changeons clairement d’échelle. Dans cette perspective, nous sommes très heureux de pouvoir continuer …