US Marine Corps : les Hornet ont réalisé leur dernier embarquement

Après les F/A-18 Hornet de l’US Navy en octobre 2019, c’est au tour des derniers avions de ce type encore en service dans l’US Marine Corps de prendre leur retraite. Basés à Miramar, en Californie, les appareils du Marine Fighter Attack Squadron 323 de l’USMC ont achevé leur ultime déploiement à bord d’un porte-avions américain. C’était sur l’USS Nimitz, qui vient de rentrer aux Etats-Unis après 10 mois de mission, notamment au Moyen-Orient. Les F/A-18C de cet escadron des Marines, surnommé « Death Rattlers », ont en particulier été engagé dans les opérations en Irak, en Syrie et en Afghanistan.

Un Hornet des Death Rattlers sur l'USS Nimitz au mois de février (© USMC - CHARLES DEPARLIER)

L’escadron 323 va désormais passer sur de nouveaux avions, en l’occurrence des F-35C, version optimisée pour un emploi sur porte-avions du Joint Strike Fighter (catapultage et récupération au moyen de brins d’arrêt) alors que les formations de l’USMC qui étaient dotés d’Harrier passent sur le F-35B à décollage court et appontage vertical, déployé sur les porte-hélicoptères d’assaut de la flotte américaine.

Evolution du F/A-18A conçu par McDonnell Douglas (repris depuis par Boeing) et arrivé dans l’US Marine Corps et l’US Navy en janvier et juillet 1984 (avec la déclinaison biplace, le F/A-18B), le F/A-18C les a rejoints en 1987 (le F/A-18D étant le modèle biplace).

L’US Navy n’aligne plus désormais dans cette famille que des F/A-18E et F/A-18F Super Hornet, plus récents (les premiers sont entrés en service en 2001 pour remplacer les F-14 Tomcat), ainsi que la version dédiée à la guerre électronique de cet avion, l'E/A-18G Growler.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.