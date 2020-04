US Navy : commande du second LPD du type San Antonio Flight II

Le constructeur américain Huntington Ingalls Industries a annoncé le 3 avril avoir signé un contrat de 1.5 milliard de dollars pour la construction du second transport de chalands de débarquement (TCD/LPD) du type San Antonio Flight II. Le LPD 30, dont le nom n’est pas encore connu, sera le sistership du futur USS Harrisburg (LPD 30) commandé en mars 2019. Si l’on en croit l’image diffusée par HII, ces bâtiments seront très proches en matière de design des USS Fort Lauderdale (LPD 28) et USS Richard M. McCool Jr (LPD 29), en cours de construction au chantier de Pascagoula (Mississippi). Le premier a été mis à l’eau le 28 mars dernier.

Longs de 208 mètres pour une largeur de 31.9 mètres et un déplacement devant atteindre environ 25.000 tonnes en charge, les LPD 28 et LPD 29 constituent une version simplifiée des onze premiers LPD du type San Antonio, mis en service entre 2006 et 2017.

LPD du type San Antonio (© : US NAVY)

Afin de réduire les coûts, ils reprennent la même coque mais perdent les mâts intégrés au profit d’une mâture classique, certaines capacités étant par ailleurs adaptées, comme l’hôpital embarqué, les installations aéronautiques et le transport de troupes. Les futurs USS Fort Lauderdale et USS Richard M. McCool Jr, qui seront armés comme ses aînés par un équipage de 380 marins, pourront accueillir jusqu’à 650 Marines ainsi que leurs véhicules et matériels, deux convertibles MV-22 Osprey et en radier deux engins de débarquement sur coussin d’air ou un chaland de type LCU.

Ils sont présentés comme une transition vers les San Antonio Flight II, dont les LPD 30 et LPD 31 seront les premiers exemplaires. Les différences devraient notamment résider dans le système de combat et les senseurs.

Ces nouvelles unités vont remplacer les huit TCD du type Whidbey Island (mis en service entre 1985 et 1992) et les quatre Harpers Ferry (opérationnels depuis 1995-98).

