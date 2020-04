US Navy : le 20ème SNA du type Virginia sort de son hall de construction

Le futur USS Oregon (SSN 793) est sorti le week-end dernier du hall de construction du chantier General Dynamics Electric Boat de Groton, dans le Connecticut, en vue de sa prochaine mise à l’eau. Il s’agit du 20ème sous-marin nucléaire d’attaque du type Virginia, et ce sera le second de la série Batch IV après l’USS Vermont (SSN 792) mis à l’eau par GDEB en octobre 2018 et qui doit être prochainement intégré à la marine américaine. Celle-ci vient déjà de mettre en service l’USS Delaware (SSN 791), 18ème unité de la classe Virginia, qui a été réalisé par le chantier Huntington Ingalls Industries de Newport News. L’USS Oregon devrait être opérationnel en 2021.

Longs de 114.9 mètres et affichant un déplacement en plongée de 7800 tonnes, les Virginia peuvent dépasser les 30 nœuds et sont armés par 134 membres d’équipage. En plus de 12 Tomahawk lancés verticalement, ils peuvent mettre en œuvre jusqu’à 28 torpilles Mk48 et missiles de croisière supplémentaires via leurs quatre tubes de 533mm.

