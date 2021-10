US Navy: les porte-avions Kitty Hawk et John F. Kennedy vendus à la démolition

L’US Navy a vendu deux de ses anciens porte-avions, qui avaient été les derniers de la flotte américaine dotés d’une propulsion classique, pour un penny symbolique chacun. Respectivement désarmés en mars 2007 et mai 2009, les anciens USS John F. Kennedy (CV 67) et USS Kitty Hawk (CV 63) vont être déconstruits par la société américaine International Shipbreaking Ltd basée à Brownsville, dans le Texas. Les deux coques seront remorquées depuis l’arsenal de Philadelphie (Pennsylvanie) pour le CV 67 et la base navale de Bremerton, dans l’Etat de Washington, pour le CV 63 qui va donc devoir réaliser un long transit pour passer de la côte ouest au golfe du Mexique. On ne sait …