Vard réalisera le SOV destiné aux champs éoliens d'Ørsted à Taïwan

C’est une première pour le constructeur norvégien Vard, filiale du groupe italien Fincantieri, qui diversifie ainsi ses activités alors que le marché de la croisière risque de marquer le pas après la crise du coronavirus. Vard entre donc sur le segment des énergies marines après avoir été retenu pour réaliser un grand navire de service à l’éolien offshore (SOV). Du type VARD 4 19, il est destiné à la société taïwanaise Ta San Shang Marine Co. Ltd (TSS), une joint-venture entre Ta Tong Marine Group (TTM, Taïwan) et Mitsui O.S.K. Lines (MOL, Japon). Ce tandem a été choisi par l’énergéticien danois Ørsted pour assurer les opérations de maintenance des futurs parcs éoliens du projet Greater Changhua, qui sera situé sur quatre sites, dans le détroit de Taïwan, entre 35 et 60 kilomètres des côtes. L’ensemble, dont le développement a été confié à Ørsted, devrait pouvoir accueillir jusqu’à 2.4 GW.

Jusqu'à 60 techniciens à bord

Livrable au premier semestre 2022, le SOV est conçu par les bureaux d’études norvégiens de Vard et sera réalisé par le chantier vietnamien du groupe, situé à Vung Tau. Adoptant le design VARD 4 19, il mesurera 84.4 mètres de long pour 19.5 mètres de large et pourra accueillir jusqu’à 87 personnes (dont 60 techniciens), logées dans des cabines individuelles. Afin de réduire sa consommation et son empreinte environnementale, le navire sera équipé d’une propulsion diesel-électrique hybride, avec un parc de batteries. Il sera équipé d’une passerelle de transbordement à compensation de mouvement, ainsi qu’une grue également à compensation de mouvements en 3D, afin d’atténuer les effets du vent sur les colis.

C'est en 2018 qu'Ørsted a reçu le feu vert des autorités taïwanaises pour développer les deux premières tranches du projet Greater Changhua, Changhua-1 (605 MW) et Changhua-2 (295 MW), la décision finale d’investissement étant prise l’an dernier en vue d’une mise en service de ces champs d’ici 2022. Ils seront équipés de 112 éoliennes Siemens-Gamesa de 8 MW.

LDA était candidat

Pour assurer la maintenance de ces machines, Ørsted a lancé un appel d’offres international, auquel ont répondu plusieurs acteurs internationaux, dont l’armateur français Louis Dreyfus Armateurs. Ce dernier comptait sur les débuts au printemps 2019 du Wind of Change sur des champs allemands développés par Ørsted pour convaincre une nouvelle fois son client, au profit duquel il exploitera également à partir de 2021 un second SOV, le Wind of Hope, en cours de construction en Turquie. Mais le groupe danois a préféré se tourner vers une autre solution. Malgré cet échec, on veut croire chez LDA à d'autres opportunités dans la région. « Il y a d’autres projets à venir encore à Taïwan, avec Ørsted et avec d'autres développeurs. Nous regardons ces projets de près pour identifier ceux sur lesquels notre modèle d'intervention dans l'assistance à l'éolien offshore est pertinent. Aucun projet n’est cependant à un stade avancé pour l'instant », explique à Mer et Marine un cadre de l'armateur français.

