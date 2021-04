Vard va réaliser trois SOV pour Dogger Bank

La compagnie écossaise North Star Renewables a remporté son premier contrat de servitude à l'éolien offshore il y a trois semaines pour le champ britannique de Dogger Bank, opéré par Equinor. Ce contrat prévoit l'affrétement de trois navires de type SOV (Service Operation Vessels) pour une période de dix ans renouvelable. Deux d'entre eux, livrables en juillet 2023 et juillet 2024, seront dédiés aux réparations et urgence pour Dogger Bank A et B. Le troisième sera dédié à l'entretien programmé de Dogger Bank A et B et entrera en service en janvier 2024.

L'armement a annoncé cette semaine qu'il avait choisi Vard pour le design et la construction de ces bateaux. Le navire dédié à la maintenance programmé sera basé sur le design VARD 4 19 (85 mètres de long et 78 personnes) et les deux autres sur le VARD 4 12 (78 mètres et 60 personnes). Ils seront tous équipés d'une propulsion diesel-électrique secondée par un parc de batteries et des grues 3D.

Ils seront construits par les chantiers Vard de Vung Tau au Vietnam.

