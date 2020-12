Vendée Globe : la Marine nationale récupère Kevin Escoffier

En plein océan Austral, au niveau des 50ème Hurlants, la frégate Nivôse a mené à bien, dimanche 6 décembre, la récupération du skipper Kevin Escoffier, concurrent du Vendée Globe dont le voilier a fait naufrage il y a une semaine et qui avait été sauvé par Jean Le Cam dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Il convenait de trouver ensuite une solution pour débarquer le naufragé et laisser son sauveur poursuivre son tour du monde en solitaire. Mais il n’y a alors que deux bateaux de pêche à 600 milles à la ronde. Heureusement, il y a aussi un bâtiment de la Marine nationale qui croise justement dans le grand sud. Basée à La Réunion, la frégate Nivôse, après une escale fin novembre en Afrique du sud, avait entrepris une nouvelle patrouille dans les eaux des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Le mercredi 2 décembre, alors qu’il était au mouillage à Kerguelen, le Nivôse a reçu l’ordre d’appareiller pour tenter de recueillir le skipper naufragé. Une opération qui a nécessité quatre jours de navigation dans des conditions de mer très difficiles. Finalement, la frégate entre en contact radar puis visuel et radio hier matin avec le bateau de Jean Le Cam. Kevin Escoffier est transféré à bord du Nivôse par l’un des semi-rigides du bâtiment, qui fait désormais route vers La Réunion, à 3500 kilomètres de là. Son arrivée est prévue en fin de semaine.

Sur la route pour rejoindre le bateau de Jean Le Cam (© MARINE NATIONALE)

Le semi-rigide du Nivôse part récupérer Kevin Escoffier (© MARINE NATIONALE)

Kevin Escoffier accueilli à bord du Nivôse par son commandant le CV Barbe (© MARINE NATIONALE)

La frégate de surveillance Nivôse (© MARINE NATIONALE)