Vers de nouvelles plongées sur l’Estonia, 26 ans après le naufrage meurtrier

Dans la nuit du 27 au 28 septembre 1994, l’Estonia, un ferry de 155 mètres de long, avait sombré en moins d’une demi-heure entre Tallinn et Stockholm avec 989 personnes à bord. Pour l’essentiel suédois et estoniens, 852 passagers et membres d’équipage avaient péri, souvent surpris en plein sommeil. Une commission d’enquête internationale avait conclu, en 1997, à une déficience du système de verrouillage de la porte escamotable de proue, ce qui avait permis à l’eau de s’engouffrer sur le pont réservé aux voitures. Une version contestée par de très nombreuses théories, allant d’une collision avec un sous-marin à une explosion à bord, voire une opération russe pour punir l’Estonie, nouvellement…