Vesta : la France travaille sur le concept de leurre actif décalé

Dans le cadre des études pour renforcer l’autodéfense des bâtiments de la Marine nationale face aux nouvelles menaces missiles, le ministère des Armées, via l’Agence d’Innovation de Défense (AID), a initié un projet d’étude autour des leurres actifs décalés (LAD). Ce concept s’inscrit dans l’une des trois « couches » d’autodéfense anti-missile, celle appelée Soft Kill actif. Complémentaire des missiles antimissiles ou systèmes d’artillerie de type CIWS (Hard Kill) et des leurres traditionnels (Soft Kill passif), cette couche consiste à employer un brouilleur contre l’autodirecteur d’un missile assaillant. Soit un brouilleur embarqué sur un bâtiment, soit un brouilleur porté par un vecteur déporté, le fameux LAD. Ce concept existe déjà sur le marché international avec le Nulka. Fruit d’une coopération américano-australienne initiée dans les années 90, ce leurre est éjecté au moyen d’un long tube et dispose d’un booster qui le maintien en l’air durant une courte période.

Tir de Nulka sur un destroyer américain (© US NAVY- DEVIN M. LANGER)

Face à l’évolution des menaces (missiles à guidage multimodes durcis face aux contre-mesures, attaques saturantes, développement des missiles supersoniques…), le LAD, complémentaire des autres systèmes, apparait aujourd’hui comme une voie d’avenir et devrait rapidement rencontrer un intérêt croissant des marines de premier rang qui ont les moyens d’accéder à ces technologies de pointe.

La France a donc entrepris de travailler sur le développement d’un tel système via le projet Vesta, du nom de la déesse protectrice des maisons et des familles et par extension des navires et de leurs équipages. Il a été initié par l’AID, qui a lancé un appel à projets en ce sens fin 2019. En début d’année, des contrats d’études ont été signés avec plusieurs industriels proposant différentes solutions. Des démonstrations en vol sont prévues en 2021 puis, en fonction des résultats, la Direction Générale de l’Armement (DGA) choisira au moins l’une des solutions proposées. Si le besoin est avéré et les moyens budgétaires réunis, les développements se poursuivront via un plan d’études amont, en vue de disposer d’une solution opérationnelle entre 2025 et 2030.

Parmi les compétiteurs se trouve le groupe Etienne Lacroix, le grand spécialiste français des munitions destinées aux effets de leurrage. Il s’est associé à la société Aviation Design, spécialistes des drones, ainsi qu’à un fournisseur français de brouilleurs, pour développer un concept innovant de leurre actif décalé. Le système repose sur un engin tiré comme une munition classique, équipé d’un booster pour être déployé rapidement, la célérité étant une donnée cruciale face aux missiles antinavire supersoniques (le recours à un drone classique, envisagé, prenant trop de temps face à un préavis très court d’une attaque de missile). Une fois éjecté et arrivé à une certaine distance du bâtiment, l’engin, dont la tête emporte un brouilleur, déploie ses ailes munies d’hélices, et devient alors un drone hyper-manoeuvrant. Il peut rester en vol plus longtemps et, surtout, peut réaliser différentes cinématiques et effets, ce dont le Nulka n’est par exemple pas capable.

Le concept Vesta proposé par Lacroix (© ETIENNE LACROIX)

Le LAD doit permettre de proposer une parade supplémentaire en plus de celles offertes par les autres couches de défense antimissile, avec par exemple la capacité dans certains cas à économiser des munitions coûteuses et disponibles en faible quantité à bord des bâtiments (typiquement des missiles Aster). Par rapport au brouilleur d’une frégate, il présente aussi l’avantage, au cas où l’arme assaillante parvient par goniométrie à déterminer la provenance du signal du brouillage, de l’attirer vers le leurre et non vers la frégate. La possibilité pour un engin de type drone, très agile, de rester en vol un certain temps et à opérer différentes manœuvres est aussi un atout évident comparativement à un système comme le Nulka.

En plus de renforcer l'autodéfense des bâtiments de premier rang, on notera que le LAD pourrait aussi constituer une solution intéressante pour des unités de second rang de type patrouilleurs, faiblement armés et qui eux-aussi vont être de plus en plus confrontés à la menace d'attaques de missiles.

