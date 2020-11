Ville de Bordeaux, KLine, fabrication des ailes : où en est Airseas ?

C’est un projet attendu. Airseas, start-up issue de l’incubateur d’Airbus, doit doter des navires d’une voile de kite Seawing pour réaliser des économies de carburant. Premier en date, le Ville de Bordeaux devait en être équipé d’ici la fin de l’année 2020. Mais ça ne sera certainement pas le cas. « On a eu des délais, suite à la période Covid et à la situation qui a affecté Airbus, également. Je ne peux pas vous en dire plus », indique-t-on à Mer et Marine, sans davantage de précisions, chez Airseas.

En 2018, après des tests sur le Ciudad de Cadiz, un autre roulier français assurant la logistique maritime d’Airbus, lui aussi armé par Louis Dreyfus Armateurs, Airbus avait signé un contrat avec Airseas pour équiper le Ville de Bordeaux d’une voile de 500 m2. Dans un premier temps, il avait été annoncé que le Ville de Bordeaux devait débuter une traversée entre la France et les Etats-Unis en novembre 2021. Trois ans ont été nécessaires pour l'élaboration de cette voile afin qu'elle puisse fonctionner le plus aisément possible, ne nécessitant aucune intervention de l’équipage et marchant à partir de 8 nœuds de vent. Avec cette voile de 500 m2, le Ville de Bordeaux devrait économiser, en moyenne, 20% de combustible sur un voyage transatlantique.

En revanche, le projet a reçu une approbation de principe (AIP) de la société de classification japonaise ClassNK. Une avancée dans le cadre de l’autre important contrat d’Airseas : équiper un vraquier de la compagnie japonais K-Line (Kawasaki Kisen Kaisha) en 2021. L’armateur doit tester une voile de 1000 m2, cette fois. Si ces essais sont concluants, il s'est engagé sur un achat de 50 voiles pour équiper sa flotte.

Malgré les contraintes liées à la pandémie de coronavirus et les périodes de quarantaines imposées, une délégation japonaise est venue le mois dernier en France pour rencontrer les équipes d’Airseas. « Un geste fort de leur part », souligne Airseas. Elle a aussi visité les nouveaux locaux de la société Nervures, qui emploie 14 salariés à Soulom (Hautes-Pyrénées). Spécialisée dans les parapentes, elle va manufacturer les futures ailes géantes avec de nouveaux outils permettant à la machine de se déplacer au-dessus du tissu et non l’inverse.

Enfin, la start-up toulousaine prévoit de devenir nantaise. Elle doit s’installer au Bas-Chantenay, l’été prochain, pour bénéficier d’un environnement propice à son développement.

