Vincent Faujour prend la tête du groupe Piriou

Après 55 ans d'histoire familiale, les Piriou, Pascal et Jacques, passent la main de leur groupe, fondé en 1965 par leur père et oncle Guy et Michel. Ils cèdent leur participation et les rênes de l'entreprise à Vincent Faujour, qui occupait depuis 2015 le poste de directeur général. Spécialiste de mécanique marine, notamment au sein d'Atelier Normand qu'il a dirigé, Vincent Faujour est entré chez Piriou en avril 2010 comme directeur général de Piriou Naval Services, la filiale du groupe spécialisée dans la réparation navale.

Le nouveau président du directoire est désormais le premier actionnaire du groupe et est rejoint par Alain Le Berre (directeur financier), Patrick de Leffe (directeur des opérations), et par 10 cadres dirigeants. Ensemble, ils prennent le contrôle de Piriou et détiennent désormais une participation majoritaire. À leurs côtés, les banques Idia Capital Investissements (Crédit Agricole), BPI France et Africinvest font leur entrée au capital. Arkea Capital Managers, qui était déjà actionnaire, renforce pour sa position et devient le premier investisseur professionnel du groupe. Enfin, Yannick Moreau, ex-directeur technique, cède une partie significative de ses actions et la Société Générale quitte le capital.

« Cette opération incarne parfaitement notre volonté à tous de voir la prise de décision rester entre les mains des dirigeants du groupe et atteste de la reconnaissance de sa valeur par des investisseurs professionnels régionaux, nationaux et internationaux qui ont toujours soutenu son développement à l’international comme en Bretagne », dit Pascal Piriou qui quitte toutes ses fonctions et mandats. « Je suis fier de la confiance et du soutien de la famille Piriou. Heureux également d’intégrer dans notre capital les cadres dirigeants du Codir et du Comex qui démontrent ainsi toute leur confiance dans le développement de notre groupe. Cette opération garantit durablement l’indépendance du groupe Piriou et le maintien de notre centre de décision en Bretagne. Elle va par ailleurs nous permettre de continuer la mise en œuvre du plan stratégique lancé en 2017 », déclare quant à lui Vincent Faujour.

Pour mémoire, le groupe Piriou emploie actuellement plus de 900 collaborateurs. Il est présent dans sept pays, avec des activités de construction, de réparation et d'ingénierie navale.