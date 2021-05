VL Mica NG : alternative à l’Aster 15 ?

Face aux nouvelles menaces aériennes, comme les missiles antinavire supersoniques et les engins à trajectoire balistique, les marines cherchent à faire évoluer les moyens d’autodéfense de leurs bâtiments. Une équation complexe car les menaces sont variées, allant d’engins « lourds » très perfectionnés et difficiles à intercepter jusqu’à des cibles plus basiques mais potentiellement nombreuses, le tout doublé du spectre d’attaques saturantes combinant différents systèmes, y compris des essaims de drones. Il faut donc…