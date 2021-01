Une idée de génie en lien avec l’océan ? L'Ifremer vous aide à créer votre start-up !

Vous rêvez de créer votre startup et de contribuer à relever les défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui ? Vous avez un projet qui s’inscrit dans le développement de l’économie bleue ? Une idée innovante qui peut être déployée dans les prochains 18/24 mois ? L’Ifremer lance la première édition de son nouveau concours Octo’pousse. Objectif : permettre à un(e) porteur(se) d’un projet innovant de booster la création de sa start-up au sein de l’Ifremer.

POUR QUI ? POURQUOI ? À LA CLE POUR LE OU LA LAUREAT(E) :

- un contrat de travail de 18 mois sur le site Ifremer le plus pertinent pour votre projet en France métropolitaine ou en Outre-mer

- un financement de 60k€ pour faciliter la mise en œuvre du projet

- un accès aux moyens d’essais, accès à la mer, laboratoires, etc. de l’Ifremer

- et une collaboration avec une équipe de recherche de l’Ifremer

Le calendrier : le dépôt des candidatures en ligne est ouvert du 13 janvier au 1er mars 2021.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page du concours Octo’pousse.

Des questions ? N’hésitez pas à contacter la Direction de l'Innovation de l’Ifremer : innovation@ifremer.fr

LE CONCOURS OCTO’POUSSE, DERNIER NÉ DE LA STRATEGIE INNOVATION DE L’INSTITUT

Depuis 2018, l’Ifremer déploie une politique volontariste en faveur de l’innovation pour renforcer ce volet du triptyque « Recherche – Innovation – Appui aux politiques publiques » qui lui confère son identité et son originalité. Cette politique a pour ambition de faire de l’Ifremer un moteur de la croissance bleue durable pour relever les défis auxquels notre société et l’océan sont confrontés.

Animée par la Direction du partenariat et du transfert pour l’innovation, cette stratégie se décline à travers plusieurs actions complémentaires : les InOv’days pour sensibiliser les équipes scientifiques à l’innovation et à l’entrepreneuriat ; les challenges InO’idées pour soutenir la créativité et faire émerger de nouvelles idées au sein de l’institut ; les Focus Innovation pour susciter des partenariats industriels ou la création de start-ups dans des domaines où il existe un potentiel d'innovation adossé aux compétences de l'institut.

L’ensemble de cette stratégie doit in fine permettre de développer les collaborations de recherche avec les industriels (PME, ETI, grand groupes) et de créer et accompagner des startups et PME innovantes. Le concours d’innovation Octo’pousse est le dernier-né de cette lignée et participe ainsi à consolider la trajectoire de l’innovation à l’Ifremer.