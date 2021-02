Marine nationale: dÃ©but de la construction de la premiÃ¨re vedette de soutien Ã  la plongÃ©e

Le chantier Merré de Nort-sur-Erdre, près de Nantes, a lancé en janvier la construction de la première des huit nouvelles vedettes de support à la plongée (VSP) de la Marine nationale. Conçus par le bureau d’architecture de Frédéric Neuman, ces bateaux, dont les derniers visuels sont à découvrir dans cet article, équiperont les groupes de plongeurs démineurs de la Méditerranée (Toulon), de l'Atlantique (Brest) et de la Manche - mer du Nord (Cherbourg), ainsi que l’école de plongée de Saint-Mandrier. Ils y remplaceront les neuf actuelles VSP (Dionée, Myosotis, Gardénia, Liseron, Genêt, Magnolia, Ajonc, Giroflée et Acanthe), unités de 21.7 mètres en composite mises en service entre 1990 et 1996.

L'une des actuelles VSP de la marine (© MICHEL FLOCH)

Réalisées intégralement en aluminium, matériau amagnétique choisi du fait que ces bateaux seront amenés …