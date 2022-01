Walter Butler rachète SeaOwl et veut se développer dans le maritime

Travaillant dans l’offshore pétrolier et gazier, le développement de navires téléopérés et de drones de surface, ainsi que dans le secteur de la défense, le groupe français SeaOwl vient d’être acquis par Butler Industries, la société d’investissement de Walter Butler. « SeaOwl devient ainsi une société à capitaux 100% français. C’est une ETI qui pour sa taille est extrêmement mondialisée. Elle réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires à l’international, connait une croissance importante, de l’ordre de 10% par an ces dernières années, son terrain de jeu est extrêmement vaste et ses possibilités de développement très importantes. C’est notamment le cas dans le domaine des drones marins et des navires téléopérés, un secteur nouveau et extrêmement porteur », explique à Mer et Marine Walter Butler.…