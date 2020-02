Wärtsilä va équiper les trois nouveaux rouliers hybrides pour Finnlines

Wärtsilä va équiper les trois nouveaux grands rouliers hybrides de Finnlines construits en Chine. Commande a été passée dans le dernier trimestre 2019 pour un système de conversion de puissance « Hybrid Power Conversion ». Il comprend notamment un système de stockage d’énergie de 5000 kWh qui sera lui-même fourni par Corvus Energy.

Les navires de la filiale de Grimaldi Group seront « zéro émission » à quai. Les batteries lithium-ion seront rechargées pendant la navigation par les générateurs des navires, mais aussi par 600 m2 de panneaux solaires. Les navires seront également équipés de machines Wärtsilä, de scrubbers pour réduire les émissions de soufre et d’un système générant un matelas de bulles d’air sous la carène pour améliorer sa pénétration dans l’eau.

Les trois rouliers de 238 mètres de longs pour 34 de large et une jauge de 64.000 GT auront la notation de classe Green Plus délivrée par la société de classification italienne Rina et une certification glace 1A Super. Ils font partie d’une commande de douze navires pour Grimaldi Group dans le cadre de son projet GG5G (Grimaldi Green 5th Generation) auprès des chantiers chinois Nanjing Jinling Shipyard Co. Ils ont été conçus par le département ingénierie de Grimaldi en coopération avec le bureau d’architecture danois Knud E. Hansen. La livraison est prévue pour 2021.