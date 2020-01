Wavefoil : Un foil d'étrave pour utiliser l'énergie des vagues

Un foil sur l’étrave pour profiter de l’énergie des vagues. L’idée n’est pas neuve, « cela fait près de 150 ans que c’est connu », dit Michael Paulsen, ingénieur chez Wavefoil, une société norvégienne qui développe ce concept à Trondheim. « Les foils génèrent une portance lorsque le navire monte et descend dans les vagues, et la portance a généralement une composante de poussée vers l'avant plus importante que la traînée. En termes simples, la puissance des vagues est directement convertie en puissance propulsive », détaille-t-il.

(© WAVEFOIL)

Les hydrodynamiciens de Wavefoil ont fait des calculs, ils sont formels, l’utilisation de ce foil permet de réduire de plus de 10% la consommation. Parfois plus, « pour un navire de 100 mètres, croisant à 14 nœuds dans une mer agitée, cela peut monter à 20% de réduction de consommation ». Et cela réduit aussi fortement les mouvements du navire. « C’est valable pour les navires de moins de 200 mètres, au-delà cela ne fonctionne plus ». Wavefoil vise notamment le marché des petits paquebots d’expédition et a effectué des calculs sur un modèle de 130 mètres. « Le système s’installe avec un moonpool étanche et coûte, pour un bateau de ce type, environ 120.000 euros. Nous estimons que le retour sur investissement est effectué après deux ans et demi ».

Retrofit d'un système Wavefoil (© WAVEFOIL)

(© WAVEFOIL)

« Nous avons pu installer un démonstrateur grandeur nature sur le Teistin, un ropax de 45 mètres de long qui relie des îles de l’archipel des Féroés et qui travaille une bonne partie de l’année. Les résultats sont très satisfaisants ». Wavefoil vient de signer sa première vente pour un bateau ambulance norvégien de 22 mètres.