WestSea met à l’eau le World Navigator

Le chantier WestSea de Viana do Castelo, au nord du Portugal, a mis à l’eau le troisième navire d’expédition commandé par Mystic Cruises. Destiné à la nouvelle marque américaine du groupe, Atlas Ocean Voyages, le World Navigator doit entrer en service en 2021. C’est le second sistership du World Explorer, entré en service à l’été 2019 et qui sera exploité l’année prochaine par Rivages du Monde. Second de cette classe, le World Voyager est en achèvement, sa livraison devant normalement intervenir cette année.

Après ces trois premières unités, le groupe Mystic a pour mémoire affermi en janvier dernier la commande de quatre navires de plus. Livrables d’ici 2023, les futurs World Traveller, World Seeker, World Adventurer et World Discoverer doivent tous être exploités par Atlas Ocean Voyages.

Longs de 126 mètres pour une largeur de 19 mètres et une jauge de 9300 GT, ces navires peuvent accueillir environ 200 passagers, servis par une centaine de membres d’équipage.

