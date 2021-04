Fos accueille son premier porte-conteneurs à propulsion GNL

Le port de Fos-sur-Mer a accueilli le 15 avril son premier porte-conteneurs équipé d’une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL). Il s’agit du CMA CGM Scandola, second d’une nouvelle série de navires affrétés par CMA CGM au groupe Eastern Pacific Shipping. Livré fin 2020 par le chantier sud-coréen Hyundai Heavy Industries de Samho, ce porte-conteneurs de 366 mètres de long pour 51 mètres de large affiche un port en lourd de près de 157.000 tonnes et une capacité de 14.812 EVP. Il est équipé d’un moteur MAN-B&W dual-fioul de 11 cylindres lui permettant d’atteindre la vitesse de 22 nœuds et fonctionnant au gaz. Il est alimenté via une cuve d’une capacité de 12.000 m3 de GNL. L’avitaillement des navires de cette série a pour le moment été réalisé dans les ports de Rotterdam et Singapour.

Le CMA CGM Scandola arrivant à Fos (© EMMANUEL BONICI)

