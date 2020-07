Women of the Seas : un podcast sur les aventurières en mer

La mer est encore un milieu très masculin, notamment la voile, comme l'a constaté Clémentine Moulin, aventurière des mers, grande voyageuse et responsable de la coordination scientifique de Tara. En rentrant d'une grande expédition océanique, elle décide donc de raconter, sans cliché et sans affichage, des femmes qui partent en mer : scientifique, archéologue, photographe, capitaine de voilier... Alors, Clémentine, aidée par Antoine Clément, lui-même marin, a décidé de lancer Women of the Seas, une série de portaits en podcasts. Des portraits où on prend le temps d'écouter, où l'on découvre des embarquements exceptionnels narrés sur un ton sobre, précis et passionnant. Tous les 15 jours et sur la plupart des plateformes de diffusion, on peut entendre ces portraits de 40 minutes, qui seront bientôt rejoints par des articles sur les femmes pionnières, comme Jeanne Barret, Ella Maillart ou encore Anita Conti.

Pour pouvoir continuer cette aventure lancée en juin et qui a déjà conquis des centaines d'auditeurs, Clémentine et Antoine ont aussi créé un lien vers un Patreon (avec différentes options) pour ceux qu’ils veulent soutenir le podcast pour financer les frais d'hébergement du podcast et le développement du site. On les retrouve aussi sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et linkedin )

Voir le site Woman of the Seas