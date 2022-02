Yann-Hervé De Roeck : «Il faudrait concevoir de manière couplée les éoliennes flottantes»

Après avoir accusé du retard dans le lancement des premiers parcs éoliens posés sur ses voisins des rives de la mer du Nord et de la Baltique, la France cherche à tirer son épingle du jeu dans l'éolien flottant. Un domaine dans lequel elle a été pionnière avec le flotteur Floatgen de BW Ideol installé sur le site d'essais du SEM-REV, au Croisic. Elle tente maintenant de maintenir son avance. Le lancement de la construction des premiers parcs pilotes approche et l'appel d'offres pour la première ferme commerciale de 250 MW, en Bretagne Sud, doit être scellé cette année. Mais d’autres nations montent en puissance. Où en est-on ? La France se précipite-t-elle trop ? Quels sont les verrous restant à lever pour les industriels ? Entretien avec Yann-Hervé De Roeck, directeur général de l’Institut France Energies Marines, l’un des sept instituts pour la transition énergétique. Cette structure de recherche public-privé, qui est située à Brest et emploie une soixantaine de personnes, soutient la recherche et développement dans le secteur des industries des énergies marines renouvelables.

