Yeu : collision entre un chalutier et l'attelage d'un remorqueur

Collision entre le chalutier Nando et l’attelage du remorqueur EEMS Wresler

Le jeudi 26 novembre 2020, peu avant 08h00, au sud de l’île d’Yeu (85), le navire de pêche Nando entre en collision avec une barge de 99 mètres, attelée au remorqueur EEMS Wresler.

L’équipage du Nando, avec 3 marins pêcheurs à son bord, signale alors au Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Etel une voie d’eau sur son avant, en cours d’investigation.

Le CROSS-A Etel organise un dispositif d’assistance avec l’intervention immédiate du chalutier Ariès. A 08h10, l’Aries récupère à son bord deux des marins pêcheurs du Nando.

A 09h06, le patron pêcheur du Nando signale ses difficultés à contenir la voie d’eau et demande assistance. Le CROSS Etel déroute alors la vedette des douanes DF32 Seudre, déjà en mer, et engage la vedette SNS 002 Jacques Joly de la station SNSM des Sables d’Olonne. Trois douaniers sont transférés à 09H36 à bord du Nando avec une première motopompe, puis la SNS 002 Jacques Joly prend la relève de la Seudre à 09H52 : trois plongeurs de la SNSM installent une deuxième motopompe sur le Nando et la vedette récupère à son bord les deux marins pêcheurs du Nando.

Grâce à l’action rapide de tous les moyens engagés, le Nando est maintenu à flot et rentre à quai aux Sables d’Olonne peu avant 11h00 où l’assèchement se poursuit.

Le Wresler et son attelage n’ayant pas subi de dommages apparents, le convoi a repris sa route à destination de Rotterdam.

Une enquête de gendarmerie a été déclenchée pour déterminer les causes de l’accident.

Météo sur zone le 26 novembre 2020 :

Vent de secteur Est sud Est force 3 – Mer 3 – bonne visibilité

Communiqué de la préfecture maritime de l'Atlantique