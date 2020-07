Coalition pour l’énergie de demain : 11 grandes entreprises unissent leurs forces

Communiqué de presse, 03/07/20. À l’occasion des Rencontres économiques d’Aix qui réunissent de nombreux acteurs économiques du monde entier, 11 groupes internationaux annoncent s’unir au sein d’une Coalition internationale qui a vocation à s’élargir à l’avenir : AWS, Groupe Carrefour, Groupe CMA CGM, Cluster Maritime Français, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Engie, Faurecia, Michelin, Schneider Electric, Total et Wärtsilä.

Des ambitions communes pour la transition énergétique du transport et de la logistique

L’objectif de la Coalition est d’accélérer le développement des énergies et des technologies qui permettent de relever les défis d’une mobilité durable au sein de l’industrie du transport et de la logistique, par la réduction des émissions, la lutte contre le réchauffement climatique, et la protection de la biodiversité.

Les 11 entreprises déjà mobilisées mettent en commun leurs expertises autour de trois ambitions pour réaliser des progrès technologiques et obtenir des résultats mesurables dès 2030 :

Avoir un portefeuille plus étendu de sources d’énergies propres ;

Réduire la consommation d’énergie par kilomètre équivalent transporté ;

Éliminer une partie importante des émissions associées au transport et à la logistique.

9 projets concrets issus de 9 groupes de travail déjà mis en place

Depuis plusieurs mois, la Coalition a mis en place 9 groupes de travail qui ont réunis plusieurs dizaines de personnes, afin de construire 9 projets concrets qui contribueront à définir les énergies de demain :

Développer les solutions d’approvisionnement en hydrogène vert pour les transports ;

Développer les biocarburants pour les différents modes de transport ;

Elargir les usages du biogaz et des gaz de synthèse dans les transports ;

Remplacer les combustibles fossiles par de l’énergie verte sur l’ensemble de la chaîne logistique ;

Lancer des projets pilotes de véhicules zéro émission d'ici à la fin de 2021 ;

Créer la solution digitale permettant d’identifier l’itinéraire porte-à-porte aux plus faibles impacts environnementaux ;

Optimiser la gestion opérationnelle et le chargement pour accroître l’efficacité énergétique de chaque tonne transportée ;

Rendre les plateformes multimodales plus écologiques pour les applications logistiques ;

Consolider les méthodes de mesure de l'impact des projets de transition énergétique dans les transports et la logistique

La Coalition a été lancée à la fin de l’année 2019 à l’occasion des Assises de l’Economie de la Mer et a reçu le soutien du Président de la République Emmanuel Macron.

Les premiers travaux de la Coalition seront présentés officiellement en janvier 2021 à l’occasion du Congrès Mondial de la Nature.

Julien GROUES, Directeur Général d’AWS en France, déclare :

« Chez AWS, nous nous engageons à gérer notre entreprise de la manière la plus respectueuse de l'environnement possible, et nous visons à utiliser 100% d'énergie renouvelable au sein d’Amazon d'ici 2025 et d’atteindre la neutralité carbone en 2040. Au-delà de notre propre engagement, nous sommes également convaincus que la puissance d'AWS est un atout pour les entreprises de fret et de logistique pour accélérer la recherche et l'innovation dans les énergies renouvelables et prendre des décisions éclairées sur la base de l'analyse de grands ensembles de données. Nous sommes ravis de mettre notre expertise technologique au service de la coalition. »

Alexandre BOMPARD, Président Directeur Général du Groupe Carrefour, déclare :

« La transition alimentaire pour tous, devenue la raison d’être de Carrefour, ne se fera pas sans une transition énergétique. Nous en sommes un acteur engagé, par l'ambition élevée qui est la nôtre dans la lutte contre le réchauffement climatique, par la promotion de modes de transport propres, et par notre volonté de construire un modèle alimentaire, qui, du producteur au consommateur final, soit respectueux de l'environnement. Au-delà de nos actions au sein du Groupe, les défis sont si immenses, si complexes, qu’ils sont nécessairement collectifs. C’est le but de cette coalition que de les relever, d'ainsi répondre aux attentes des citoyens et de tracer un nouveau chemin pour nos sociétés. »

Rodolphe SAADE, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, déclare :

« Face aux enjeux auxquels le monde est confronté, nous devons unir nos forces pour accélérer la transition énergétique de l’industrie du transport et de la logistique. Je suis très heureux que 11 grandes entreprises mondiales, leaders dans leurs secteurs, aient rejoint cette initiative. CMA CGM apportera toute son expertise et son expérience à cette première grande coalition mondiale multisectorielle, soutenue par le Président de la République Française Emmanuel Macron. Nous sommes tous ensemble pleinement mobilisée pour apporter des solutions concrètes à court, moyen et long terme. »

Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN, Président du Cluster Maritime Français, déclare :

« Avec le Cluster Maritime Français, c’est tout l'écosystème du maritime national, plus de 430 entreprises, qui vient appuyer cette « coalition pour l’énergie de demain ». De même, en partenariat avec l’ADEME, avec plusieurs grandes entreprises maritimes (au premier rang desquelles CMA CGM) et tous nos membres du CMF, nous construisons une « Vision à 2050 de la transition écoénergétique du maritime », afin de créer la dynamique collective nécessaire à l’accompagnement des entreprises et territoires dans les ruptures économiques, technologiques et règlementaires qui s’imposent. »

Jacques RIPOLL, Directeur Général de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, déclare :

« L’urgence climatique requiert une action concertée globale et immédiate pour relever les défis environnementaux auxquels notre planète est confrontée. Le secteur des transports ainsi que toutes les parties prenantes de son écosystème ont un rôle crucial à jouer pour conduire un progrès à la fois technologique et écologique.

En tant qu’un des leaders mondiaux du financement des transports, des navires aux trains, Crédit Agricole CIB est très fier de soutenir la Coalition des Transports et les générations futures pour un avenir meilleur et plus propre. »

Jean-Pierre CLAMADIEU, Président du Conseil d’Administration d’Engie, déclare :

« La relance économique et les investissements publics et privés qu’elle suscitera vont durablement structurer nos économies. Il est donc indispensable de saisir cette opportunité pour accélérer la décarbonation de tous les secteurs et notamment celui des transports. La coalition que nous lançons aujourd’hui est la preuve que des solutions sont à portée de main si l’on y travaille de façon coordonnée et sur l’intégralité de la chaîne de valeur. Elles seront demain un atout pour nos entreprises et l’ensemble de l’économie. »

Patrick KOLLER, Directeur Général de Faurecia, déclare :

« Les objectifs de la Coalition font écho à nos Convictions, matérialisées par notre projet « CO2Neutral » et notre stratégie pour la Mobilité Durable. Nous nous sommes notamment engagés à atteindre la neutralité CO2 de nos propres sites d’ici 2025, par un programme mondial d’économies et d’utilisation d’énergies décarbonées. Possédant des expertises fortes dans la technologie Hydrogène et les matériaux, nous entendons jouer pleinement notre rôle au sein de la Coalition pour faire de la transition énergétique des transports une réalité. Cela nécessitera de nouvelles solutions technologiques, que la constitution d’écosystèmes ouverts et le partage de connaissances permettront de faire émerger plus rapidement. »

Florent MENEGAUX, Président du Groupe Michelin, déclare :

« Les équipes de Michelin s'engagent pour rendre la mobilité plus durable et travailler avec tous les partenaires adéquats, notamment dans le cadre de Movin’On, afin de créer et promouvoir de nouvelles solutions. En rejoignant la Coalition pour l'énergie de demain, le Groupe fait un pas supplémentaire en ce sens. Nous voulons saisir cette opportunité pour partager notre expérience et nos expertises, en particulier dans la mobilité hydrogène, et accélérer la transition énergétique des transports. »

Jean-Pascal TRICOIRE, Président Directeur Général de Schneider Electric, déclare :

« Schneider Electric est engagé à avoir un impact carbone positif pour le climat et à être le partenaire de nos clients dans leur projet de transformation vers un développement plus durable. Nous sommes fiers de participer à la Coalition pour l’énergie de demain et de contribuer ainsi à la transition énergétique du transport et de la logistique grâce à notre expertise dans les solutions digitales de gestion de l’énergie et des automatismes. »

Patrick POUYANNE, Président Directeur Général de Total, déclare :

« Total partage l’ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, en phase avec la société, pour l’ensemble de ses activités, depuis sa production jusqu’à l’utilisation des produits énergétiques vendus à ses clients. En nous associant à la ‘’Coalition pour l’énergie de demain’’ aux côtés de partenaires majeurs, nous souhaitons soutenir et accélérer le développement concerté de solutions énergétiques concrètes, contribuant ainsi directement à la réduction de l’intensité carbone des secteurs du transport et de la logistique. »

Jaakko ESKOLA, Président Directeur Général de Wärtsilä, déclare :

« La transition de l'industrie du transport maritime vers une utilisation plus propre et plus durable de l'énergie est un mouvement dans lequel nous, Wärtsilä, continuons à jouer un rôle de premier plan. Par le développement de technologies intelligentes, la recherche de carburants de substitution pour l'avenir et notre approche globale visant à améliorer l'efficacité de tous les aspects du transport maritime et des opérations portuaires pour créer un écosystème marin intelligent, nous avons montré notre engagement à promouvoir la décarbonisation. Nous sommes donc fiers de faire partie de cette coalition qui s'inscrit parfaitement dans notre objectif de permettre des sociétés durables grâce à des technologies intelligentes. »