Ship As A Service acquiert la branche marine de la COMEX

Une alliance avec la COMEX qui donne naissance à une nouvelle structure immédiatement opérationnelle : « SAAS OFFSHORE ». Dotée de compétences étendues, de moyens importants et d’une flotte renforcée, elle propose dès à présent des capacités d’expertises et d’actions sur et sous la mer conformes aux exigences des acteurs de l’économie bleue, sur toute la façade Manche-Atlantique, en Méditerranée et à l’international.

Avec cette opération, SHIP AS A SERVICE, déjà bien implantée dans le secteur des missions d’expertises marines et sous-marines, élargit ses champs d’actions tout en développant ses offres de services. L’entreprise peut aujourd’hui proposer plus de solutions techniquement et économiquement efficaces pour tous types d’opérations en mer, portées par une équipe très expérimentée disposant de moyens opérationnels, qui ont l’un et l’autre fait leurs preuves.

Avec la création de SAAS OFFSHORE, l’entreprise lorientaise poursuit ainsi sa quête des grands espaces bleus placée sous le sceau de l’innovation. Ses clients peuvent mener des opérations en mer, plus loin, plus longtemps, plus profond… et surtout plus rapidement.

SAAS OFFSHORE a vu le jour sous les meilleurs auspices. Non seulement, elle est dotée de moyens performants, mais en plus l’intégralité de l’équipe COMEX MARINE : ingénieurs, techniciens, surveyors, marins et pilotes de ROV, a rejoint la nouvelle structure. Ce renfort permet de mener en autonomie, encore plus de missions de recherches d’épaves, d’expertises d’ouvrages immergés, de cartographie des fonds marins, de déploiement, inspection et entretien de capteurs océanographiques, de soutien aux essais en mer, de recherche de munitions de guerre (UXO), d’inspection d’ouvrages portuaires et offshore...

La nouvelle structure s’inscrit dans la continuité de ce qui a fait le succès de COMEX MARINE et de SHIP AS A SERVICE, à savoir : proposer des missions conçues et réalisées par un interlocuteur unique disposant d’une culture opérationnelle forte, orientée résultats plus que « mise à disposition de moyens à la mer ».

Les moyens techniques que SHIP AS A SERVICE met à la disposition de ses clients :

- 2 navires hauturiers à positionnement dynamique, le JANUS2 et le MINIBEX, pré-équipés pour des campagnes de survey et de soutien aux essais en mer.

- 7 navires côtiers polyvalents et rapides.

- 7 ROV capable d’intervenir jusqu’à 2700m.

- Des drones aériens marinisés.

- 1 parc d’instrumentation dont plusieurs sonars, magnétomètre, caméras acoustiques, moyens de positionnement sous-marins (USBL), outils de prélèvements, capteurs, sondeurs.

- Des équipements de plongée sous-marine.

- Des capacités de coordination avec les entreprises de travaux maritimes.

- 2 bureaux d’études à Lorient et Marseille.

- 2 bases logistiques à Lorient et Marseille.

Communiqué de Ship As A Service, 24/07/20